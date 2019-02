Serie C, nuove penalizzazioni: -8 al Cuneo e -6 alla Reggina. Le classifiche aggiornate

Ammende e penalizzazioni per Cuneo e Reggina: ai piemontesi sono stati inflitti 8 punti di penalizzazione da scontare nella corrente stagione sportiva e un’ammenda di € 1.000,00. Ai calabresi 6 punti di penalizzazione da scontare ugualmente nella corrente stagione sportiva. A seguire le classifiche del Girone A e del Girone C aggiornate:

Classifica Girone A: Entella 52****, Arezzo 49, Pro Vercelli 46***, Piacenza 46, Pro Patria 43, Carrarese 43, Siena 42**, Pisa 42*, Novara 38, Pontedera 33, Gozzano 31, Juventus U23 29, Olbia 28, Alessandria 27*, Pistoiese 24**, Albissola 19, Arzachena 18, Lucchese 13*, Cuneo 11*.

*1 gara in meno

**2 gare in meno

***3 gare in meno

****4 gare in meno

Classifica Girone C: Juve Stabia 61*, Trapani 55, Catanzaro 51**, Catania 50*, Casertana 39*, Monopoli 38*, Vibonese 36, Potenza 35**, Rende 35, Virtus Francavilla 33**, Viterbese 32***, Cavese 32**, Sicula Leonzio 31*, Reggina 31, Siracusa 25*, Rieti 22**, Bisceglie 22*, Paganese 9**.

*1 gara in meno

** 2 gare in meno

*** 5 gare in meno