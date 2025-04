Dopo la Virtus Entella la scorsa settimana, può esserci un altro verdetto in Serie C. Nel girone C, l’Avellino può festeggiare il ritorno in Serie B . Gli irpini sono impegnati alle 18.30 in casa del Sorrento (si giocherà a Potenza). Ai lupi serve vincere per festeggiare automaticamente. Anche un punto può bastare, visto i 5 punti di vantaggio sul Cerignola e il +15 come differenza reti sugli ofantini. Pareggio che, in caso di vittoria del Cerignola in casa dell’Altamura, comunque non consentirebbe la festa biancoverde in maniera ufficiale.

Dopo 7 anni, però, l’Avellino è pronto a riprendersi la Serie B, dopo la mancata iscrizione del 2018, un anno di Serie D e diverse stagioni non facili in Lega Pro.