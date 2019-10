Sono terminati i due incontri di questa sera validi per la dodicesima giornata di Serie C. Nel Girone A Monza e Padova pareggiano 2-2, a segno Iocolano e Armellino per i brianzoli e Guglielmotti e Maritato per gli ospiti. Nel Girone B Piacenza e Padova non vanno oltre l’1-1, a Imperiale risponde Pesenti.