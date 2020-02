Serie C: Monza inarrestabile, poker al Lecco. Paganese-Cavese è 0-0

Sono terminati i tre anticipi della 24esima giornata del campionato di Serie C. Nel girone A, prosegue la marcia trionfale del Monza: la squadra di Brocchi batte al “Brianteo” il Lecco con un sonoro 4-0 (a segno Morosini, Dany Mota, Mosti e Finotto) e si porta momentaneamente a più 18 sulla seconda in classifica. Nel girone B, termina 1-1 la sfida tra Imolese e Ravenna: a Mokulu risponde Chinellato. Nel girone C, finisce a reti bianche il match tra Paganese e Cavese.