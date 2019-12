Serie C: Monza in fuga, vincono ancora Reggina e Vicenza. Potenza-Picerno 1-0. Tutti i risultati

Si sono conclusi tutti gli incontri odierni del campionato di Serie C. Nel girone A Monza in fuga, vincono ancora Reggina e Vicenza. In serata il Potenza ha battuto 1-0 il Picerno con gol di Franca. A seguire tutti i risultati finali: