Serie C, Messina-Foggia 0-0: la sfida playout si deciderà al ritorno

10/05/2025 | 17:01:06

Si chiude senza reti ACR Messina-Foggia, andata del playout di Serie C per quanto riguarda il Girone C. Il discorso salvezza sarà dunque rimandato alla sfida di ritorno in programma sabato prossimo. Con il risultato attuale, ricordiamo, che a salvarsi sarebbe il Foggia per il miglior piazzamento nella classifica ottenuto nel corso del campionato.