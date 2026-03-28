Serie C, manita del Potenza alla Salernitana. La Torres batte 3-1 il Livorno con la tripletta di Di Stefano
28/03/2026 | 16:46:38
Terminate le partite delle 14:30 in Serie C.
Di seguito i risultati finali e marcatori
Lumezzane-Albinoleffe 1-1
79′ Giannini (Albinoleffe), 90’+3′ Monachello (Lumezzane)
Ospitaletto-Gianna Erminio 3-2
2′ Galeandro (G), 9′ Ievoli, 62′ Gobbi (O), 64′ Galeandro (G), 79′ Gobbi (O)
Torres-Livorno 3-1
7′ Di Stefano, 14′ Di Stefano, 16′ Di Stefano (Torres), 63′ Di Carmine (Livorno)
Latina-Catania 0-1
65′ Bruzzaniti (Catania)
Potenza-Salernitana 5-2
3′ Felippe (P), 9′ Lescano, 19′ Tascone (S), 25′ Schimmenti, 28′ Kirwan, 90+2′ Selleri, 90+6′ Siatounis (P)
Foto: Instagram Serie C