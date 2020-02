Serie C: manita Carpi, rallenta il Vicenza. Potenza e Carrarese ko. I risultati

Sono terminate le gare del pomeriggio valide per la 25esima giornata di Serie C. Di seguito quanto accaduto nei tre gironi.

GIRONE A

Juventus U23-AlbinoLeffe 1-1

7′ Mondonico (A), 75′ Del Sole (J)

Novara-Gozzano 4-1

44′ Bortolussi (N), 47′ e 62′ Buzzegoli (N), 85′ Secondo (G), 91′ aut. Rizzo (G)

Olbia-Carrarese 2-1

13′ Pasciuti (C), 56′ La Rosa (O), 62′ Cocco (O)

Pianese-Pro Patria 1-1

4′ Le Noci (PP), 77′ Dierna (P)

Renate-Pistoiese 1-0

82′ Galuppini

GIRONE B

Carpi-Reggio Audace 5-1

22′ Zamparo (RA), 32′, 54′ e 68′ Cianci (C), 49′ Biasci (C), 80′ Biasci (C)

Fermana-Sudtirol 2-1

11′ Berardocco (S), 29 Neglia (F), 90′ Scrosta (F)

Modena-Sambenedettese 1-0

87′ Spaviero

Vis Pesaro-Vicenza 1-1

15′ Arma (V), 30′ Lelj (VP)

GIRONE C

Casertana-Bisceglie 0-0

Picerno-Vibonese 0-0

Rende-Paganese 0-0

Sicula Leonzio-Potenza 4-1

15′ e 22′ Scardina (SL), 18′ Catania (SL), 52′ Grillo (SL), 85′ Golfo (P)