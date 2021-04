Serie C, l’Olbia travolge il Como. Il Palermo batte il Foggia

Due i recuperi di Serie C andati in scena oggi, per gare rinviate causa Covid.

Nel girone A, scoppola pesante per la capolista Como, che perde 3-0 in casa dell’Olbia. Dopo il primo tempo chiusosi 0-0, i sardi hanno annichilito i lariani con una doppietta di Lella e un gol di Udoh nel giro di un quarto d’ora nella ripresa. In classifica, il Como resta in vetta, ma tallonato dall’Alessandria che è ora a -1. Alla penultima giornata ci sarà proprio Como-Alessandria che vale la Serie B.

Un match anche nel girone C, tra due nobili decadute. Al Barbera, il Palermo nel finale ha battuto il Foggia per 1-0.

A segno per i rosanero Valente all’81‘. In classifica, il Palermo si porta a -1 dal Foggia e blinda i playoff.