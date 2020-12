Serie C: l’Olbia batte il Lecco. Cade il Sudtirol contro la Triestina, i risultati delle 12.30

E’ iniziata la 17^ giornata del campionato di Serie C, le partite delle 12.30 hanno visto l’Olbia ottenere il terzo successo stagionale nel Girone A, battendo di misura il Lecco.

Nel Girone B continua a deludere nonostante il cambio in panchina l’Imolese, che cede per 2-1 in casa contro il Cesena, la sconfitta del Sudtirol contro la Triestina rischia di fargli perdere la vetta della classifica in attesa di Padova-Modena.

GIRONE A

Olbia-Lecco 1-0 (11′ Emerson)

GIRONE B

Carpi-Feralpisalò rinviata

Arezzo-Legnago 1-1 (35′ Luppi, 88′ rig. Cutolo)

Imolese-Cesena 1-2 (12′ Ardizzone, 14′ Polidori, 69′ Russini)

Sambenedettese-Virtusvecomp Verona 1-0 (91′ Angiulli)

Sudtirol-Triestina 1-2 (26′ Fischnaller, 47′ rig. Granoche, 86′ Mensah)

Foto: Logo Serie C