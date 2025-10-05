Serie C, l’Inter U23 si salva nel recupero con l’Ospitaletto Franciacorta. Vince il Cosenza a Cerignola
05/10/2025 | 22:56:38
Questi i risultati di Serie C di questa sera, pareggio per l’Inter U23 con l’Ospitaletto Franciacorta, parità anche tra Gubbio e Pontedera. Il Cosenza vince anche in casa dell’Audace Cerigola
Arzignano Valchiampo-AlbinoLeffe 0-0
Inter U23-Ospitaletto Franciacorta 2-2
27′ rig. La Gumina (I), 44′ rig. Panatti (OF), 45’+1′ Pavanello (OF), 90’+6′ Zuberek (I) –
Gubbio-Pontedera 1-1
39′ aut. Zallu (P), 72′ Carraro (G)
Audace Cerignola-Cosenza 1-2
35′ Emmausso (AC), 45’+5′ Kouan (C), 64′ Florenzi (C)
FOTO: Instagram Serie C