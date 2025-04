Serie C, l’Entella va a +8 sulla Ternana e vede la B. Cerignola torna primo, ok il Vicenza

Terminate gare pesanti nel pomeriggio della Serie C per tutti i gironi. Nel girone B, l’Entella vince a Campobasso e approfitta del ko della Ternana per andare a +8 sulle Fere, a 3 giornate dalla fine. Obiettivo quasi raggiunto per i liguri. Nel girone A, il Vicenza batte l’Union Clodiense e resta in vetta. Nel girone C, il Cerignola vince a Cava e scavalca momentaneamente l’Avellino in vetta. Irpini in campo alle 19.30 per rispondere ai pugliesi.

Questi i risultati:

GIRONE A

Vicenza-Union Clodiense 2-1

3’/35′ Morra (V), 82′ Scapin (UC)

GIRONE B

Campobasso-Virtus Entella 0-2

18′ Di Noia, 27′ Corbari

Ternana-Carpi 0-1

88′ Casarini

GIRONE C

Cavese-Audace Cerignola 0-2

28′ D’Andrea, 74′ Capomaggio

Monopoli-Potenza 0-0

