Serie C: l’Entella non si ferma, poker Pescara, l’Arezzo batte la SPAL

Concluse le gare serali in Serie C iniziati alle 20.30, tutti validi per il Girone B. Poker del Pescara, l’Arezzo batte la SPAL. Bene il Carpi, l’Entella continua la sua marcia.

Questi i risultati:

Carpi-Vis Pesaro 2-1

49′ Di Paola (V), 67′ aut. Coppola (C), 83′ Cortesi (C)

Entella-Pontedera 3-1

8′ Portanova (E), 14′ rig. Franzoni (E), 27′ Karic (E), 86′ Lipari (P)

Gubbio-Pianese 1-0

22′ Iaccarino

Pescara-Lucchese 4-1

58′ Valzania (P), 59′ Selvini (L), 63′ Valzania (P), 71′ Ferraris (P), 74′ Arena (P)

Spal-Arezzo 0-2

19′ Gilli, 27′ Pattarello

