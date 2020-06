Serie C, le designazioni arbitrali per il primo turno dei playoff

Mediante una grafica apparsa sul sito ufficiale dell’Associazione Italiana Arbitri, sono state rese note le designazioni arbitrali per le gare del primo turno dei playoff di Serie C, in programma giorno 30 giugno e 1 luglio.

Catania-Virtus Francavilla: Marchetti di Ostia Lido

Padova-Sambenedettese: Vigile di Cosenza

Novara-Albinoleffe: Rutella di Enna

Ternana-Avellino: Meraviglia di Pistoia

Catanzaro-Teramo: De Santis di Lecce