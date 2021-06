Serie C, le decisioni del giudice sportivo dopo il secondo turno nazionale dei playoff

Il Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, assistito da Silvia Zabaldi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Roberto Calabassi, nella seduta del 3 giugno 2021, ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano: “ GARE DEL 2 GIUGNO 2021

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

DIRIGENTI ESPULSI INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI E A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 31 LUGLIO 2021 E AMMENDA € 500,00 MAGONI OSCAR (FERALPISALÒ) per comportamento reiteratamente offensivo nei confronti degli ufficiali di gara durante la gara e al termine della stessa (p.agg., r.proc.fed.

DIRIGENTI NON ESPULSI INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI E A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 31 AGOSTO 2021PASINI GIUSEPPE(FERALPISALÒ) perché, indebitamente presente negli spogliatoi al termine della gara, assumeva atteggiamento minaccioso e ostruzionistico nei confronti dell’Arbitro, arrivando quasi al contatto fisico, e rivolgendo allo stesso frasi offensive (r.proc.fed.).

ALLENATORI ESPULSI SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE E AMMENDA € 500,00 BONAZZOLI EMILIANO (RENATE) per comportamento offensivo verso l’Arbitro durante la gara (p.agg.)

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE E AMMENDA € 500,00 RUSSO GIUSEPPE (PADOVA) per comportamento non regolamentare in campo e per aver pronunciato un’espressione blasfema (p.agg., r.IV uff.).

ALLENATORI NON ESPULSI AMMONIZIONE (I INFR) DIANA AIMO (RENATE)

CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

ALOI SALVATORE (AVELLINO)

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ADAMO EMANUELE PIO (AVELLINO) per aver pronunciato un’espressione blasfema durante la gara (r.proc. fed, r.c.c.).

FORTE FRANCESCO (AVELLINO) per aver pronunciato un’espressione blasfema durante la gara (r.proc. fed.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (II INFR)

BORGHINI DIEGO (ALBINOLEFFE)

MANCONI JACOPO (ALBINOLEFFE)

BRUCCINI MIRKO (ALESSANDRIA)

ILLANES MINUCCI JULIAN (AVELLINO)

PIERNO ROBERTO (CATANZARO)

SCOGNAMILLO STEFANO (CATANZARO)

CURTO MARCO (SÜDTIROL)

GRECO LEANDRO (SÜDTIROL)

SILVA JACOPO (RENATE)

