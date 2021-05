Serie C, le decisioni del giudice sportivo: 4 giornate a El Kaouakibi del Sudtirol

A seguito delle gare dei play off il Giudice Sportivo di Serie C, in base alle risultanze arbitrali, ha comminato le seguenti squalifiche. Mano pesante nei confronti del Sudtirol che vede fermato per ben quattro turni il difensore Hamza El Kaouakibi “perché al termine della gara avvicinava l’arbitro per protestare e lo colpiva con due manate al petto senza conseguenze”, e per due giornate Mattia Marchi “per aver volontariamente colpito al volto un avversario a gioco fermo”. Fermati invece per un turno Fabian Tait (Sudtirol), Giuliano Laezza (Avellino) Luca Guidetti (FeralpiSalò).

Foto: Logo Serie C