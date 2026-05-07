Serie C, le date e gli orari dei playoff
07/05/2026 | 17:07:07
La Lega Serie C ha riportato date e orari dei playoff. Si riportano, in applicazione del Regolamento di cui al Com. Uff. n. 88/DIV del 10.04.2026 di Lega Pro ed in relazione al sorteggio effettuato in data odierna, le gare del Primo Turno della Fase Play Off Nazionale, in programma nelle date e con gli orari d’inizio sottoindicati:
GARE DI ANDATA – DOMENICA 10 MAGGIO 2026 GARA 1
CITTADELLA – RAVENNA
GARA 2
CAMPOBASSO – POTENZA
GARA 3
PIANESE – LECCO
GARA 4
CASARANO – RENATE
GARA 5
Ore 20.45 Ore 20.00 Ore 20.00 Ore 20.00 Ore 21.00*
CASERTANA – SALERNITANA
*Orario disposto in ottemperanza alla comunicazione delle autorità competenti – concomitanza altro evento.
GARE DI RITORNO – MERCOLEDÌ 13 MAGGIO 2026 GARA 1
RAVENNA – CITTADELLA Ore 20.00
GARA 2
POTENZA – CAMPOBASSO Ore 21.00*
*Orario disposto in ottemperanza alla comunicazione delle autorità competenti – concomitanza altro evento.
GARA 3
LECCO – PIANESE
GARA 4
RENATE – CASARANO
GARA 5
SALERNITANA – CASERTANA
Ore 20.00 Ore 20.00 Ore 20.45
Foto: Instagram Serie C