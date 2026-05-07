Serie C, le date e gli orari dei playoff

La Lega Serie C ha riportato date e orari dei playoff. Si riportano, in applicazione del Regolamento di cui al Com. Uff. n. 88/DIV del 10.04.2026 di Lega Pro ed in relazione al sorteggio effettuato in data odierna, le gare del Primo Turno della Fase Play Off Nazionale, in programma nelle date e con gli orari d’inizio sottoindicati: