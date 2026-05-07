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Serie C, le date e gli orari dei playoff

07/05/2026 | 17:07:07

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La Lega Serie C ha riportato date e orari dei playoff. Si riportano, in applicazione del Regolamento di cui al Com. Uff. n. 88/DIV del 10.04.2026 di Lega Pro ed in relazione al sorteggio effettuato in data odierna, le gare del Primo Turno della Fase Play Off Nazionale, in programma nelle date e con gli orari d’inizio sottoindicati:

GARE DI ANDATA – DOMENICA 10 MAGGIO 2026 GARA 1

CITTADELLA – RAVENNA

GARA 2

CAMPOBASSO – POTENZA

GARA 3

PIANESE – LECCO

GARA 4

CASARANO – RENATE

GARA 5

Ore 20.45 Ore 20.00 Ore 20.00 Ore 20.00 Ore 21.00*

CASERTANA – SALERNITANA
*Orario disposto in ottemperanza alla comunicazione delle autorità competenti – concomitanza altro evento.

GARE DI RITORNO – MERCOLEDÌ 13 MAGGIO 2026 GARA 1

RAVENNA – CITTADELLA Ore 20.00

GARA 2

POTENZA – CAMPOBASSO Ore 21.00*
*Orario disposto in ottemperanza alla comunicazione delle autorità competenti – concomitanza altro evento.

GARA 3

LECCO – PIANESE

GARA 4

RENATE – CASARANO

GARA 5

SALERNITANA – CASERTANA

Ore 20.00 Ore 20.00 Ore 20.45

Foto: Instagram Serie C