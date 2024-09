Serie C, l’Avellino vince contro il Foggia (2-1). Bene anche Catania, Altamura e Giana Erminio

Sono appena terminate le sfide delle serata di Serie C, in campo il girone A e C. Di seguito i risultati.

Girone A

Giana Erminio – Union Clodiense 2-1

Virtus Verona – Atalanta U23 1-2

Girone C

Avellino – Foggia 2-1

Catania – Monopoli 1-0

Giugliano – Altamura 2-3

Potenza – Crotone 3-3

