Serie C, l’Avellino si prende la vetta: 2-1 al Benevento

L’Avellino non sbaglia contro il Benevento: 2-1 nel posticipo domenicale. Accade tutto nella ripresa: Armellino porta avanti i biancoverdi al 49’, Pinato pareggia al 64’, ma nel finale è Palumbo a firmare il gol decisivo. Gli irpini rispondono all’Audace Cerignola e consolidano la vetta. L’Avellino risponde così alla vittoria dell’Audace Cerignola e torna in vetta al Girone C.

Foto: Logo Serie C