Serie C, l’Avellino piega il Potenza ed è prima solitaria nel girone C

Concluse le due gare serali in Serie C. L‘Avellino batte il Potenza 1-0, prendendosi, dopo una lunga rincorsa, il primo posto del girone C. Gara decisa da Raffaele Russo.

I lupi salgono a 60 punti, il Cerignola è secondo a 58. Nell’ altra gara, brutto 0-0 tra Benevento e Picerno.