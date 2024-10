Serie C, l’Avellino ne fa sei all’ACR Messina. Vincono Benevento, Padova e Latina

Sono appena terminate del primo pomeriggio di Serie C, in campo i gironi A e C. Di seguito i risultati.

Girone A

Albinoleffe – Padova 0-2

Girone C

Altamura – Juventus U23 2-0

Avellino – ACR Messina 6-0

Catania – Latina 0-1

Taranto – Turris 0-0

Benevento – Casertana 1-0

Foto: Serie C Logo