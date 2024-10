Serie C, l’Avellino ne fa cinque alla Casertana. Vince la Ternana, parità tra Potenza e Foggia

Sono terminate le sfide della serata di Serie C, in campo il girone B e C. Di seguito i risultati.

Girone B

Ternana – Ascoli 3-1

Girone C

Avellino – Casertana 5-0

Potenza – Foggia 1-1

Foto: Logo Serie C