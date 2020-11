Serie C, l’Avellino chiede il rinvio della gara con il Potenza

Ecco il comunicato del sito ufficiale dell’Avellino:

“L’Us Avellino 1912 comunica che nella mattinata odierna si è provveduto a richiedere alla Lega Pro il rinvio a data da destinarsi della gara Potenza–Avellino, prevista per lunedì 23 novembre alle ore 21,00, valevole per la dodicesima giornata del campionato di serie C girone C”.

Foto: Logo Avellino