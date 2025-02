Serie C, l’Avellino batte il Crotone (2-1). Parità tra Vicenza e Padova (1-1)

Sono terminate le gare di Serie C iniziate alle 15.00. Nel girone A il big match fra Vicenza e Padova finisce 1-1 con la formazione ospite che trova il pari nel recupero con Spagnoli: la distanza in classifica resta così invariata, con il Padova che ha ancora 6 punti di vantaggio sul Vicenza. Parità anche tra Trento e Lumezzane: 2-2. Nel Girone B l’Entella non va oltre il pari con il Legnago fanalino di coda, mentre la Torres vince in casa dell’Arezzo. Nel Girone C l’Avellino batte 2-1 il Crotone e si avvicina alla vetta, reti bianche fra Trapani e Sorrento.

Foto: Logo Serie C