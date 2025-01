Serie C, vincono Benevento, Torres e Monopoli. Parità tra Legnago Salus e Campobasso

Sono appena terminate le sfide delle 15.00 di Serie C, in campo i gironi B e C. Di seguito i risultati.

Girone B

Legnago Salus – Campobasso 0-0

Torres – Pescara 1-0

Girone C

ACR Messina – Audace Cerignola 1-3

Benevento – Catania 3-2

Latina – Taranto 3-1

Sorrento – Monopoli 1-2

Foto: Logo Serie C