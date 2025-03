Serie C, l’Audace Cerignola cala il tris al Foggia e resta in vetta. Vince anche l’Avellino

Sono appena terminate le sfide della serata di Serie C del girone C. L’Avellno vince 2-0 in casa contro il Trapani grazie alle reti di Panico e Lescano. L’Audace Cerignola vince contro il Foggia e mantiene la vetta: 3-2. Infine, parità tra Benevento e Crotone: 1-1. Di seguito i risultati.

Altamura – Casertana 2-0

Cavese – ACR Messina 3-3

Giugliano – Picerno 0-2

Monopoli – Latina 2-0

Sorrento – Juventus U23 0-1

Avellino – Trapani 2-0

Audace Cerignola – Foggia 3-2

Benevento – Crotone 1-1

Foto: Logo Serie C