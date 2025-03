Serie C, l’Audace Cerignola cade a Crotone. Vincono Latina, Renate e Pianese

Sono appena terminate le sfide delle 15.00 di Serie C. Nel Girone A il Renate porta a casa il bottino pieno in casa del Lumezzane, così come nel Girone B fa la Pianese fra le mura amiche contro la Torres. Nel Girone C, invece, il Cerignola cade dopo 126 giorni in quel di Crotone, mentre il Foggia perde ancora contro ila Cavese. Successo in rimonta del Latina sulla Juventus Next Gen e pareggio 2-2 del Picerno contro il Monopoli.

foto: Serie C Logo