Serie C: l’Atalanta Under 23 ne fa sei al Picerno. La Ternana ferma l’Arezzo (1-1)
25/10/2025 | 16:30:26
Terminate le partite delle 14:30 in Serie C.
Di seguito i risultati finali e marcatori
Union Brescia-AlbinoLeffe 2-1
25′ Svidercoschi (AlbinoLeffe), 43′ Cisco, 78 De Francesco (Union Brescia)
Guidonia Montecelio-Torres 0-0
Juventus Next Gen-Pontedera 0-1
38′ Migliardi (Pontedera)
Ternana-Arezzo 1-1
37′ Dubickas (Ternana), 69′ Cianci (Arezzo)
Atalanta U23-AZ Picerno 6-2
11′ Misitano, 18′ Manzoni (A), 19′ Santaniello, 27′ Veltri (P), 54′ Vavassori, 62′ Vavassori, 77′ Misitano, 90+1′ Riccio (A)
Cavese-Crotone 1-0
3′ Munari (Cavese)
Foto: Instagram Serie C