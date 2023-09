Serie C, l’Atalanta U23 cade in casa contro la Virtus Verona (3-2). Poker del Legnago, vince anche la Giana Erminio

Sono appena terminate le sfide delle 16:15 del girone A di Serie C. L’Atalanta U23 cade in casa per 3-2 contro la Virtus Verona. Poker del Legnago Malus all’Arzignano: 4-0. Infine, vince la Giana Erminio in casa della Pro Patria.

Girone A

Atalanta U23 – Virtus Verona 2-3 Legnago Salus – Arzignano 3-0

Pro Patria – Giana Erminio 1-2

