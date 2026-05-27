Serie C, l’Ascoli raggiunge il Brescia in finale playoff. Al Catania non basta la vittoria per 2-1
27/05/2026 | 23:08:40
Sarà Brescia-Ascoli la finale dei playoff di Serie C. I marchigiani, dopo il 4-0 dell’andata, perdono 2-1 al Massimino e staccano il pass per la finale playoff per l’accesso alla Serie B.
Per la cronaca, il Catania mette spavento ai bianconeri, segnando con Caturano al 7′ e trovando il 2-0 al 44′ con Forte. Nel secondo tempo, forcing degli etnei ma un gol di Oviszach chiude i conti al minuto 83′. Ora sarà Brescia-Ascoli la finale per la Serie B.
Foto: sito Serie C