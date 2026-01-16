Serie C, l’Arezzo vince a Pesaro e si conferma in vetta. La Cavese cade contro l’Altamura
16/01/2026 | 22:48:35
Concluse le due gare delle 20.30 in Serie C, gli anticipi del venerdì. Nel girone B, l’Arezzo scappa in vetta e allunga, in attesa delle avversarie. Secco 3-0 a Pesaro. Nel girone C, blitz dell’Altamura in casa della Cavese.
Questi i risultati:
Girone B
Vis Pesaro – Arezzo 0-3
12′ Tavernelli, 65′ Ravasio, 95′ Cianci
Girone C
Cavese – Team Altamura 1-2
44′ Rosafio, 54′ Grande, 76′ Orlando
