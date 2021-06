L’Alessandria è la prima semifinalista dei play off di Serie C. La squadra piemontese ha infatti battuto la FeralpiSalò grazie a una rete di Arrighini nel finale di primo tempo pareggiando il risultato dell’andata e accedendo al turno successivo grazie al miglior piazzamento nel corso della stagione regolare. Si attendo le altre gare dei playoff per stabilire le final four.