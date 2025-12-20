Serie C: l’Albinoleffe batte l’Alcione (2-0). 1-1 tra Torres e Arezzo
20/12/2025 | 16:34:24
Terminate le partite delle 14:30 in Serie C.
Di seguito i risultati finali e marcatori
Albinoleffe-Alcione 2-0
5′ Potop, 14′ De Paoli (Albinoleffe)
Trento-Dolomiti Bellunesi 2-0
65′ Cappelletti, 90′ Dalmonte (Trento)
Carpi-Guidonia Montecelio 1-1
1′ Stellato (Carpi), 7′ Zuppel (Guidonia)
Torres-Arezzo 1-1
8′ Starita (Torres), 72′ Ravasio (Arezzo)
Salernitana-Foggia 2-1
21′ Capomaggio (S), 35′ Castorri (F), 40′ Capomaggio (S)
Sorrento-Picerno 1-1
60′ Esposito (Picerno), 90+3′ Sabbatani (Sorrento)
