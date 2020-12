Serie C, la Ternana pareggia con la Turris e manca il record: la striscia di vittorie si ferma a 11

La Ternana ha pareggiato 2-2 in casa con la Turris e ha interrotto la striscia di undici vittorie consecutive. Un gol di Falletti ha salvato le Fere, che erano andate sotto 2-1 dopo l’iniziale vantaggio sempre a firma di Falletti. Dal 17 ottobre, la squadra di Cristiano Lucarelli non aveva fatto altro che vincere, eguagliando il record del Cittadella di Ezio Glerean nel 1999/2000 e quello della Reggina dello scorso campionato. Tuttavia la Ternana rimane in testa al girone C con sette punti di vantaggio sul Bari (che ha però una gara in meno).

Foto: Dazn