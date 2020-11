Serie C, la Ternana continua a stupire. Il Renate vola in testa nel girone A

Anticipi del tredicesimo turno di Serie C in questo sabato pomeriggio: continua a stupire la Ternana nel girone C che supera la Vibonese nel recupero per 3-2. Daniele Vantaggiato ha siglato una doppietta negli ultimi 10 minuti che ha dato il successo agli umbri.

Nel girone A il Renate batte la Pergolettese per 2-0 in trasferta e vola al primo posto con 28 punti in classifica.

GIRONE A

Pergolettese-Renate 0-2 (Kabashi 10′, Giovinco 64′)

GIRONE C

Vibonese-Ternana 2-3 (Mammarella 28′, Plescia 59′, Redolfi 77′, Vantaggiato 82′, 90+2′)

Foto: Logo Ternana