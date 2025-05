Serie C, la Supercoppa è della Virtus Entella. Vittoria a Padova 1-0

17/05/2025 | 22:35:16

La Supercoppa di Serie C va alla Virtus Entella di Fabio Gallo. La compagine ligure sbanca l’Euganeo di Padova grazie a un gol di Franzoni all’85’ e vince il trofeo.

La squadra di Ciavari aveva pareggiato 1-1 in casa con l’Avellino e con questa vittoria a Padova vince il trofeo. Padova che aveva vinto al Partenio nella prima gara, ma non è riuscito a portare a casa almeno un pareggio questa sera per portare a casa il secondo trofeo.

Foto: twitter Serie C