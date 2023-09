Serie C, la Spal vince contro la Juve U23, poker del Cesena. Vince anche il Pescara

Si chiude con le quattro gare del Girone B il programma odierno del quarto turno di Serie C. Nuova vittoria per il Cesena, che rifila un poker all’Ancona; bene anche la SPAL corsara sul campo della Juve NG e il Pescara che supera il Sestri Levante in Liguria. Di seguito il quadro completo dei risultatì.

20.45 Cesena-Ancona 4-0

20.45 Juventus U23-SPAL 0-1

20.45 Perugia-Pontedera 1-1

20.45 Sestri Levante-Pescara 1-2

