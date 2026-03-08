Serie C, la Salernitana vince in 9, ok Crotone e Cosenza
08/03/2026 | 16:39:35
Concluse le gare di Serie C delle 14.30. La Salernitana vince con il Latina (in 9). Ok Cosenza e Crotone.
Girone B
Carpi-Torres 1-1
62′ Luciani (T), 72′ Zagnoni (C)
Pianese-Pineto 1-0
55′ Proietto
Girone C
Cosenza-Team Altamura 1-0
25′ Beretta
Salernitana-Latina 2-1
15′ Cabianca (S), 50′ Lescano (S), 81′ Sylla (L) –
Siracusa-Giugliano 2-1
5′ De Rosa (G), 27′ Arditi (S), 70′ Riccardi (S)
Trapani-Crotone 1-4
12′ Benedetti (T), 27′ e rig. 53′ Musso (C), 44′ Sandri (C), 58′ Energe (C)
