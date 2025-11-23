Serie C, la Salernitana frenata dal Potenza. Ok la Giana Erminio
23/11/2025 | 19:39:16
Concluse le gare delle 17-30 in Serie C. Nel girone C, frena la capolista Salernitana che non risponde al Catania e impatta 1-1 all’Arechi con il Potenza. Ok la Giana Erminio nel girone A, pari tra Guidonia e Campobasso nel girone B.
Questi i risultati:
Girone A
Giana Erminio-Ospitaletto Franciacorta 1-0
62′ Vitale
Girone B
Guidonia Montecelio-Campobasso 0-0
Girone C
Salernitana-Potenza 1-1
77′ Schimmenti (P), 86′ Ferrari (S)
Foto: logo Serie C