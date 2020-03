Serie C, la Reggina si rifà. L’Avellino passa sulla Ternana e sale in griglia Play Off. Colpaccio Casertana

Nell’unico girone di C in campo due vittorie esterne nelle gare del pomeriggio delle 15. Dopo il clamoroso tonfo della scorsa settimana, la capolista Reggina si rifà sul campo del Picerno con il successo firmato da Paolucci in apertura e Salao nella ripresa. A Bisceglie passa il Catania, mentre al Partenio successo importantissimo per l’Avellino sulla Ternana che permette ai biancoverdi di entrare momentaneamente addirittura in griglia Play Off. A Monopoli successo al fotofinish per la Casertana che passa al minuto 93 con Corado.

Sabato 7 Marzo

Vibonese-Paganese: 1-1

Domenica 8 Marzo

Ore 15:00 Bisceglie-Catania: 0-1

Ore 15:00 Monopoli-Casertana: 0-1

Ore 15:00 Picerno-Reggina: 0-2

Ore 15:00 Avellino-Ternana: 2-0

Ore 17:30 Sicula Leonzio-Rende:

Ore 17:30 Teramo-Virtus Francavilla:

Ore 17:30 Viterbese-Rieti:

Lunedì 9 Marzo

ore 17:30 Cavese-Potenza:

20:45 Catanzaro-Bari:

Classifica Serie C Girone C

Reggina 69; Bari 59; Monopoli 57; Potenza 55; Ternana 51; Catania 47; Catanzaro 42; Teramo 41; Avellino 40; Vibonese, Viterbese 39; Casertana 38; Francavilla, Cavese 37; Paganese 36; Picerno 32; Sicula Leonzio 26; Bisceglie 20; Rende 18; Rieri 12 (-5).