La Reggiana batte per 2-0 la Lucchese nel match delle 17.30 di oggi valido per la 12a giornata del campionato di Serie C, Girone B. A decidere il match in favore degli emiliani le firme di Sciaudone al 44’ e Rozzio al 64’.

I granata si confermano in testa al girone salendo a quota 28 punti, a +3 sul Cesena secondo in classifica. Lucchese ferma a 14.