Serie C, la Reggiana cade contro l’Entella (in dieci). Poker del Siena, vincono anche Lucchese e Ancona

Sono appena terminate le sfide delle 17.30 di Serie C, in campo il girone B. La Reggiana cade in casa contro l’Entella: 1-0, decide la rete nella ripresa di Favale. Il club di Chiavari era rimasto in inferiorità numerica al 40′ della prima frazione di gioco per l’espulsione di Gaston Ramirez. Una vittoria importante anche ai fini della classifica. Infatti, con questi tre punti, l’Entella si porta a -3 dalla capolista Reggiana. Poker del Siena al Vis Pesaro, bene anche l’Ancona che cala il tris contro il San Donato. Vittoria esterna per la Lucchese in casa dell’Alessandria. Parità, infine, in Rimini-Pontedera e Fermana-Carrarese.

Alessandria – Lucchese 0-1

Ancona – San Donato 3-0

Fermana – Carrarese 0-0

Reggiana – Entella 0-1

Rimini – Pontedera 1-1

Siena – Vis Pesaro 4-0