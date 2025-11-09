Serie C: la Pro Vercelli batte 3-1 la Triestina. Pareggio a reti bianche tra Perugia e Arezzo
09/11/2025 | 16:32:27
Terminate le partite delle 14:30 in Serie C.
Di seguito i risultati finali e marcatori
Pro Vercelli-Triestina 3-1
37′ Coppola (P), 44′ Gunduz (T), 73′ Sow, 80′ Sow (P)
Trento-Ospitaletto 3-1
2′ Corradi, 10′ Capone, 73′ Chinetti (Trento), 78′ Casali (Ospitaletto)
Union Brescia-Alcione 0-1
71′ Bright (Alcione)
Perugia-Arezzo 0-0
Catania-Team Altamura 2-0
71′ Di Gennaro, 77′ Cicerelli (Catania)
Siracusa-Latina 3-1
5′ Zanini, 80′ Parigini (S), 90+2′ Di Giovannantonio (L), 90+7′ Cancellieri (S)
Foto: logo Serie C