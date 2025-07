Serie C: la prima giornata. L’Inter U23 debutta a Novara, la Juve Next Gen sfida il Carpi e l’Atalanta U23 di scena a Latina

28/07/2025 | 12:08:06

La nuova stagione di Serie C è pronta a partire e il weekend del 24-25 agosto segnerà il debutto ufficiale per le formazioni U23 di tre big della Serie A: Inter, Juventus e Atalanta. Per l’Inter U23, il cammino comincerà in trasferta contro il Novara, in una gara subito delicata nel Girone A. I nerazzurri, alla loro seconda stagione nel professionismo, puntano a migliorare quanto fatto l’anno scorso e a lanciare nuovi giovani in ottica prima squadra. Esordio di fuoco anche per la Juventus Next Gen, che farà visita al Carpi nel Girone B. Una trasferta insidiosa contro una squadra ambiziosa, ma i bianconeri di Brambilla vogliono partire col piede giusto, forti di un gruppo rodato e del talento emergente di casa Juve. Nel Girone C, infine, l’Atalanta U23 se la vedrà con il Latina in trasferta.

Foto: sito lega pro