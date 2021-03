Serie C, la Pergolettese batte 4-2 la Juventus Under 23

Archiviati i primi recuperi delle gare rinviate in Serie C, con la sfida odierna tra Juventus Under 23 e Pergolettese. Grande successo della formazione lombarda, che ha battuto 2-4 i bianconeri grazie alle reti di Bakayoko, Faini e Duca, a segno con una doppietta.

Gialloblù per altro sotto di una rete inizialmente, a sbloccare il match era infatti stata la formazione piemontese con Brighenti, cui in un convulso finale ha fatto seguito Alcibiade.

Importante balzo in vanti della Pergolettese in ottica salvezza. Per la Juve frenata in zona playoff.

Foto: Sito uff. Pergolettese