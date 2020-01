Serie C: la Paganese sbanca Monopoli, Rende-Casertana 2-2. Tutti i risultati

Sono terminati tutti gli incontri validi per la ventunesima giornata del campionato di Serie C. A seguire tutti i risultati finali:

GIRONE A

Alessandria-Carrarese 2-2

51′ Arrighini (A), 53′ Valente ©, 62′ Infantino ©, 87′ Eusepi (A)

Giana Erminio-Olbia 2-2

1′ Cortesi (G), 22′ Madonna (G), 36′ Ogunseye (O), 60′ Ogunseye (O)

Arezzo-Pianese 0-0

Como-Gozzano 3-2

1′ Palazzolo (G), 31′ Ganz (C), 69′ Gabrielloni (C), 82′ Marano (C), 88′ Bukva (G)

Novara-Monza 0-3

65′ Finotto, 72′ rig. Gliozzi, 90′ Rauti (M)

Pistoiese-Pergolettese 0-0

Pontedera-Renate 2-1

53′ Galuppini (R), 65′ Tommasini (P), 90′ Bruzzo (P)

Pro Vercelli-Lecco 1-1

8′ Capogna (L), 44′ rig. Rosso (P)

Pro Patria-Albinoleffe 2-3

4′ Cori (A), 29′ Colombo (P), 54′ Cori (A), 59′ Colombo (P), 61′ Giorgione (A)

CLASSIFICA: Monza 49, Pontedera 39, Renate 33, Novara, Carrarese 32, Siena 31, Alessandria, Albinoleffe 29, Arezzo 27, Como 26, Pro Patria, Pro Vercelli, Pistoiese 24, Juventus U23 23, Pianese, Lecco 20, Pergolettese 19, Gozzano 18, Olbia 13, Giana Erminio 11

GIRONE B

Fano-Padova 2-1

26′ rig. Barbuti (F), 45′ rig. Nicastro (P), 84′ Di Sabatino (F)

Modena-Piacenza 0-0

Reggio Audace-Ravenna 3-1

34′ Marchi (Re), 56′ Kargbo (Re), 64′ Nocciolini (Ra), 80′ Scappini (Re)

Rimini-Feralpisalò 2-1

18′ rig. Letizia (R), 38′ rig. Caracciolo (F), 58′ Montanari (R)

Virtus Verona-Gubbio 0-1 (sospesa al 79′ per infortunio dell’arbitro)

32′ Gomez (G)

Arzignano-Imolese 0-1

64′ Belcastro (I)

Carpi-Sudtirol 1-1

19′ Biasci (C), 73′ Casiraghi (S)

Fermana-Vicenza 0-0

Vis Pesaro-Cesena 1-0

21′ Lazzari (V)

Triestina-Sambenedettese 1-2

4′ Cernigoi (S), 61′ Di Pasquale (S), 90′ Costantino (T)

CLASSIFICA: Vicenza 46; Carpi 42; Reggio Audace 41, Padova; Sudtirol 36, Piacenza 35; Sambenedettese 31, Feralpisalò; Modena 30; Virtusvecomp Verona 27, Triestina 26, Cesena 24; Fermana; Vis Pesaro 22; Ravenna 18; Imolese 17; Arzignano, Fano 16; Gubbio, Rimini 15

GIRONE C

Avellino-Vibonese 1-1

19′ Peterman (V), 45′ Parisi (A)

Catanzaro Bisceglie 2-1

43′ Turi (C), 51′ Giannone (C), 61′ Ebagua (B)

Potenza-Ternana 0-1

87′ Vantaggiato (T)

Sicula Leonzio-Teramo 0-1

20′ Magnaghi (T)

Virtus Francavilla-Catania 0-0

Viterbese-Bari 1-1

3′ Bensaja (V), 90′ D’Ursi (B)

Monopoli-Paganese 0-1

74′ Calil (P)

Rende-Casertana 2-2

13′ Giannotti (R), 26′ D’Angelo (C), 34′ rig. Morselli (R), 48′ D’Angelo (C)

Rieti-AZ Picerno 0-1

86′ rig. Santaniello (P)

Cavese-Reggina 3-0

11′ Matera, 52′ rig. Di Roberto, 57′ Spaltro (C)

CLASSIFICA: Reggina 49, Bari, Ternana 40, Potenza 39, Monopoli 37, Catanzaro 32, Catania 29, Teramo 28, Avellino, Paganese, Vibonese 27, Casertana 26, Viterbese, Cavese 25, Virtus Francavilla 23, Picerno 20, Bisceglie, Rende 14, Rieti 12, Sicula Leonzio 11.