Serie C, la nota della Reggiana: “Vogliamo la B sul campo. Faremo valere i nostri diritti in tutte le sedi”

A seguito dell’Assemblea di Lega Pro svolta in data odierna, la società Reggio Audace si conferma determinata a voler conquistare con lealtà e merito sportivo la Serie B attraverso i playoff e il calcio giocato, seguendo tempistiche e modalità che saranno rese note dagli organi competenti. La società si dichiara comunque pronta a far valere i proprio diritti in tutte le sedi giudiziarie, federali ed ordinarie, nel caso in cui non sia ritenuto possibile il ritorno in campo. Si ricorda inoltre che quanto definito in data odierna rimane solo una proposta. Ogni decisione definitiva è rimandata alla esclusiva competenza del Consiglio Federale.

Foto: Twitter Reggiana