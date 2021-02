Serie C, la Juve Stabia vince a Cava, la Pro Vercelli batte la Juve under 23

Archiviati 3 anticipi della 24a giornata di Serie C (23a per il girone B vista l’assenza del Trapani).

Nel girone A, successo della Pro Vercelli sul campo della Juventus under 23. Gli ospiti si sono imposti per 2-0, con i gol di Clemente ed Emmanuello. Pro Vercelli che sale al terzo posto in classifica.

Segno 2 anche nel girone C nel derby campano tra Cavese e Juve Stabia. Gli stabiesi hanno vinto 2-1 in rimonta. Vantaggio della Cavese con Bubas, poi un rigore di Marotta e Troest nella rimonta delle “vespe” che salgono a 33 punti.

Infine nel girone B, pareggio per 1-1 tra Gubbio e Fermana.

Foto: Logo Serie C