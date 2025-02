Serie C, la Juve Next Gen batte il Benevento 2-0. Per Adzic gol e assist

Anticipo importante in Serie C alle 12.30. Continua a volare la Juventus Next Gen che batte il Benevento, che vedeva l’esordio di Michele Pazienza in panchina. I bianconeri la risolvono nel primo tempo trascinati da un super Adzic, che prima fornisce l’assist per il vantaggio di Guerra e poi la chiude con un grande calcio di punizione. Tredicesimo risultato utile di fila per la Juve Next Gen, per il Benevento esordio amaro per Pazienza, tre punti nelle ultime 6 partite.

Foto: sito Juve