Serie C, la Giana Erminio vince 2-0 contro il Padova. Decide la doppietta di Franzoni

È appena terminata l’unica sfida delle 16.15 di Serie C. Nel girone A la Giana Erminio si impone tra le mura amiche contro il Padova per 2-0, a decidere è la doppietta firmata da Franzoni. Tre punti importanti per la Giana che salgono così a quota 42 punti, in pieno zona playoff. Il Padova, invece, resta al secondo posto a quota 65 punti, a -9 dal Mantova capolista.

Girone A

Giana Erminio – Padova 2-0

Foto: Logo Serie C